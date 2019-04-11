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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спецслужбы Узбекистана предотвратили незаконный вывоз в Кыргызстан более $2 миллионов

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудники Андижанского областного управления Службы государственной безопасности предотвратили незаконный вывоз более 2 миллионов долларов в Кыргызстан.

Как сообщает УзА, на территории махаллинского схода граждан «Мундуз» Ходжаабадского района, был остановлен передвигавшийся в направлении «Андижан-Карасу» автомобиль марки «Нексия-3».

В ходе осмотра машины обнаружены 1 пластмассовая ёмкость объемом 30 литров и 2 целлофановых пакета с иностранной валютой на общую сумму 2 миллиона 116 тысяч 501 долларов США.

"Как стало известно, обнаруженные денежные средства, полученные жителем г.Карасу Рахматилло Ахмедовым в Шахриханском районе, были переданы из Ташкента. Минуя таможенный контроль, иностранная валюта должна была быть вывезена в Кыргызстан", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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