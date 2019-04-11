Парламент Казахстана принял поправки в законодательство по вопросам транспорта

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Сената в ходе пленарного заседания во втором чтении приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", сообщает informburo.kz.



Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр сообщил, что поправки нацелены на:

- автоматизацию транспортного контроля на дорогах; повышение качества перевозок пассажиров и багажа;

- совершенствование порядка проведения расследований на железнодорожном и морском транспорте;

- повышение эксплуатационной безопасности транспортных средств;

- устранение замечаний аудита Международной морской организации (ИМО);

- улучшение эффективности государственного регулирования гражданской авиации;

- создание бюджетной авиакомпании и национального грузового авиаперевозчика, а также развитие приоритетных международных авиамаршрутов.

Что изменится в сфере автомобильного транспорта

"Изменится порядок контроля на дорогах путём определения конкретного перечня оснований проверок транспортных средств. Это позволит без остановки транспортного средства проверить наличие разрешительных документов, отказаться от практики повсеместной остановки транспортных средств органами транспортного контроля", – сообщил Роман Скляр.

По его словам, закон разрешит казахстанским перевозчикам осуществлять перевозки между населёнными пунктами, расположенными на территории одной приграничной области. Поправка в рамках 126 международных маршрутов дополнительно обеспечит регулярными перевозками пассажиров до 300 населённых пунктов приграничных областей.

Закон урегулирует деятельность указанных онлайн-сервисов, что позволит вывести из тени нелегальных извозчиков, постоянно пользующихся мобильными приложениями.

Что изменится в сфере водного транспорта

Поправки направлены на реализацию рекомендаций Международной морской организации.

Вводится разграничение контрольных функций Морской администрации порта в зависимости от флага судна.

"Кроме того, предлагаются поправки, позволяющие портам предоставлять казахстанским судам скидки на услуги портов. В результате это позволит Национальному морскому перевозчику предоставлять более конкурентные тарифные ставки на перевозку и соответственно увеличить долю в морской перевозке грузов", – рассказал Роман Скляр.

Поправки ограничат эксплуатацию старых судов возрастом свыше 25 лет.

Что изменится в сфере железнодорожного транспорта

"Закон усовершенствует порядок проведения расследований крушений и аварий на железнодорожном транспорте", – добавил глава МИИР.

Что изменится в сфере гражданской авиации

Закон вводит новое понятие "уполномоченная организация в сфере гражданской авиации", под которой подразумевается акционерное общество "Авиационная администрация Казахстана" со 100%-ным государственным участием.

"Часть функций Комитета гражданской авиации, связанных с техническими аспектами разрешительных и контрольно-надзорных полномочий, передаётся в Авиационную администрацию. При этом, ключевые функции по определению государственной политики, по принятию подзаконных НПА, по наложению административных взысканий и по тарифному регулированию остаются за Комитетом гражданской авиации", – подчеркнул Роман Скляр.

Закон также направлен на создание возможности для запуска бюджетной авиакомпании (лоукостера) путём наделения перевозчиков правом самостоятельно определять вес и габариты ручной клади и багажа.