На дорогах Душанбе за неделю выявлено около 3,9 тыс. правонарушений

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане на автомобильных дорогах города Душанбе за неделю выявлено около 3,9 тыс. правонарушений, в том числе 6 случаев вождения в нетрезвом состоянии, сообщает 11 апреля Avesta со ссылкой на пресс-службу управления МВД РТ.

Также за неделю выявлено 15 случаев вождения без государственных регистрационных номеров и 4 случая вождения без прав, 24 фактов игнорирования сигнала светофора и 12 случаев неподчинения требованиям сотрудников ГАИ.

Кроме того, нарушения выявлены среди пешеходов. Всего установлено 725 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

По данным столичного УМВД за неделю на автодорогах города было выявлено 3 тыс. 871 нарушений правил дорожного движения.