РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На дорогах Душанбе за неделю выявлено около 3,9 тыс. правонарушений

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане на автомобильных дорогах города Душанбе за неделю выявлено около 3,9 тыс. правонарушений, в том числе 6 случаев вождения в нетрезвом состоянии, сообщает 11 апреля Avesta со ссылкой на пресс-службу управления МВД РТ.

Также за неделю выявлено 15 случаев вождения без государственных регистрационных номеров и 4 случая вождения без прав, 24 фактов игнорирования сигнала светофора и 12 случаев неподчинения требованиям сотрудников ГАИ.

Кроме того, нарушения выявлены среди пешеходов. Всего установлено 725 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

По данным столичного УМВД за неделю на автодорогах города было выявлено 3 тыс. 871 нарушений правил дорожного движения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Спецпредставитель по афганскому примирению посетит с визитом Узбекистан
  • Парламент Монголии не поддержал внесенные президентом кандидатуры на должности двух заместителей Генпрокурора
  • Зять покойного брата президента Таджикистана назначен замначальником ГАИ МВД по Хатлонской области
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×