ЕБРР заключил с Монголией кредитное соглашение на 300 млн долларов

CA-NEWS (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключил с правительством Монголии генеральное кредитное соглашение о предоставлении финансирования на 300 млн долларов США, сообщает ARD.



С монгольской стороны документ подписал министр финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар, со стороны ЕБРР - постоянный представитель банка Ирина Кравченко.

Средства будут вложены в проекты и программы в области дорожно-транспортной инфраструктуры, включая проект строительства первого этапа двухполосной автодороги между Улан-Батором и Дарханом.

ЕБРР начал свою деятельность в Монголии с 2006 года, с тех пор инвестировал в Монголию 1,6 млрд евро в более 100 проектов.