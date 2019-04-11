РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕБРР заключил с Монголией кредитное соглашение на 300 млн долларов

CA-NEWS (MNG) -  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключил с правительством Монголии генеральное кредитное соглашение о предоставлении финансирования на 300 млн долларов США, сообщает ARD.

С монгольской стороны документ подписал министр финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар, со стороны ЕБРР - постоянный представитель банка Ирина Кравченко.

Средства будут вложены в проекты и программы в области дорожно-транспортной инфраструктуры, включая проект строительства первого этапа двухполосной автодороги между Улан-Батором и Дарханом.

ЕБРР начал свою деятельность в Монголии с 2006 года, с тех пор инвестировал в Монголию 1,6 млрд евро в более 100 проектов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Министр национальных земель Японии принес извинения за высказывания своего заместителя
  • МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год
  • Эмомали Рахмон назначил первого заместителя главы МИД и посла Таджикистана в Иране
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×