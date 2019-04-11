В Туркменистане государственные такси не справляются с объемом пассажиров

CA-NEWS (TM) - После замечания президента Гурбангулы Бердымухамедова о том, что в Туркменистане слишком много таксистов, работающих без лицензий, стало сложно найти такси. Если раньше поймать машину можно было за 1-2 минуты, то сейчас человек может голосовать на дороге 20-30 минут, но никто не остановится. Частники останавливаются, но очень осторожно и редко, при условии, что рядом нет камер и сотрудников дорожной полиции. Государственные такси также практически не останавливаются, так как все заняты. С увеличивающимся объемом пассажиров они не справляются, сообщает 11 апреля Хроника Туркменистана.

Частники всячески пытаются скрыть свою деятельность. Забирая пассажира, таксист договаривается с ним, о том, что берет его одного до конца маршрута без подсадок попутчиков, что влияет на цену, теперь вместо 5 манатов приходится платить 7-10. Водитель также просит пассажира в случае остановки полицией сказать, что он его родственник или друг и они едут в супермаркет.

По словам таксистов, если сотрудник полиции увидит, что водитель берет или высаживает пассажира, который расплачивается с ним, то машину сразу отправляют на штрафстоянку, поэтому водители просят расплатиться в дороге.

Первый штраф составит 500-550 манатов, если водитель будет пойман второй раз, то заплатить придется в два раза больше, в третий – производится лишение прав и сдача экзаменов.

Люди недоумевают, как можно за один день ввести запрет на работу частных таксистов, ничего не предлагая взамен.

По словам жителя города, люди таксуют не от хорошей жизни, никому не хочется эксплуатировать свою машину за 5 манатов, но это приходиться делать, чтобы заработать на пару сигарет, хлеб, яйца и курицу.

Многие таксисты заявляют, что они оформили бы необходимый патент (лицензию) на данный вид деятельности, но его не оформляют. Сотрудники ГАИ и налоговой инспекции на этот вопрос отвечают «болонок», таксовать нельзя и все. По словам таксистов, лицензии не оформляют с 2015 года.

Ранее 4 апреля на заседании Совбеза президент Туркменистана объявил выговор с последним предупреждением главе МВД. Поводом для недовольства работой Исгендера Муликова послужило то, что Гурбангулы Бердымухамедов обнаружил на дорогах много частных извозчиков без соответствующих лицензий.