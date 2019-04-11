Токаев принял ректора МГУ

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с ректором МГУ им В.Ломоносова. В ходе встречи Глава государства подчеркнул, что казахстанско-российские отношения плодотворно развиваются на основе принципов добрососедства и союзничества, передает Акорда.

- Я рад видеть вас в городе Нур-Султан, где еще в начале двухтысячных годов был открыт филиал МГУ. Сегодня он успешно функционирует, предоставляя качественные образовательные услуги для казахстанских студентов. В рамках недавних переговоров в Москве мы с президентом Владимиром Путиным констатировали сложившийся высокий уровень двустороннего сотрудничества в образовательной сфере, договорившись о его планомерном развитии в будущем, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, ректор МГУ выразил главе государства благодарность за возможность встретиться, подчеркнув продуктивный характер многолетних связей между вузами Казахстана и России.

- Я всегда испытываю к Казахстану самые теплые чувства и горд за то, что филиал МГУ им. М.В. Ломоносова вносит важную лепту в подготовку квалифицированных кадров, востребованных на новом этапе модернизации Казахстана, - отметил Виктор Садовничий.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества между РК и РФ.