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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Монголия рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов

CA-NEWS (UZ) -  10 апреля в Узбекистане состоялся пятый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Монголии. Делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Дилшодом Ахатовым и заместителем министра иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг проанализировали текущее состояние и перспективные направления углубления двусторонних связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. В ходе встречи, монгольской стороной предложено изучить возможность налаживания прямых авиарейсов между Улан-Батором и Ташкентом, информирует МИД Узбекистана.

В ходе встречи, было отмечено наличие значительного потенциала для динамичного развития отношений между государственными структурами и деловыми кругами двух стран. Выражена взаимная заинтересованность в организации бизнес-форумов и кооперационных бирж, а также создании Делового совета с участием торгово-промышленных палат двух стран и других механизмов сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы развития отношений в сфере туризма. Подчеркнуто, что введение Узбекистаном порядка безвизового режима на 30 дней для граждан Монголии создает благоприятные возможности для посещения ими буддийских святынь и других исторических памятников в Узбекистане. В этом контексте монгольской стороной предложено изучить возможность налаживания прямых авиарейсов между Улан-Батором и Ташкентом, которые также позволят активизировать контакты на различных уровнях, расширить обмены между деятелями науки, культуры и спорта.

На встрече также рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, прежде всего в ООН и ШОС.

В консультациях принял участие посол Монголии Лувсан Баттулга.

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