Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне

CA-NEWS (CA) - Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сотрудниками лондонской полиции в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.



- 47-летний Джулиан Ассандж 11 апреля был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде, - сообщили в полиции.

Отмечается, что сотрудников полиции пригласили в посольство Эквадора после отказа правительства этой страны предоставить Ассанжу дипломатическое убежище.

Последние годы основатель WikiLeaks укрывался в здании эквадорской дипмиссии. В заявлении WikiLeaks подчеркивается, что власти Эквадора незаконно прекратили действие политического убежища Ассанжа, нарушив международное право.

Дело Ассанжа

Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

В октябре прошлого года посольство составило для Ассанжа регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.

Портал WikiLeaks 5 апреля со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что в ближайшие "часы или дни" Ассанжа выдворят из посольства. В качестве предлога может быть использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися президента Эквадора Ленина Морено.