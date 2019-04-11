Милиция Ташкента опровергла информацию об избиении дворника

CA-NEWS (UZ) - Распространяющаяся в сети Интернет информация о том, что 57-летнего Бахтиёра Маметова, якобы работающего дворником, сотрудники патрульно-постовой службы безосновательно назвали лицом без определенного места жительства и избили, не соответствует действительности, заявили в ГУВД Ташкента.



9 апреля примерно в 18.10 часов на 102 поступил звонок от жителя одного из многоэтажных домов 4-го квартала массива Авиасозлар в Яшнабадском районе. Молодой человек сообщил, что в дверь его квартиры стучится неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Прибывший на место инспектор профилактики и сотрудники ППС обнаружили мужчину, представившегося Бахтиёром Маметовым, - отмечается в сообщении милиции.

По данным ведомства, ранее данный человек неоднократно доставлялся в органы внутренних дел за распитие спиртных напитков в общественных местах и нарушение общественного порядка.

Кроме того, сотрудниками ГУВД была предложена Б. Маметову помощь в размещении в Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства и трудоустройстве. "Однако Б. Маметов категорически отказался. По поводу имеющейся у него на лице гематомы, пояснил, что не помнит, при каких обстоятельствах она была им получена, и сам выдвинул предположение, что, скорее всего, при ссоре с другими лицами, с которыми выпивал", - уточнили в ведомстве.