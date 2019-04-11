В Монголии оппозиционная Демократическая партия объявила о своем распаде

CA-NEWS (MNG) - Сегодня, 11 апреля в Монголии на заседании весенней сессии парламента председатель парламента (Великого государственного хурала - ВГХ) Гомбожавын Занданшатар официально объявил о распаде парламентской группы от демократической партии, передает Монголия Сейчас.

“Но распад парламентской группы не означает исчезновение Демпартии. Мы остаёмся оппозиционной силой. Наша деятельность продолжится. Сообщаем о том, что мы переходим на форму работы в совете”, — сообщил председатель парламентской группы от Демократической партии Д.Эрдэнэбат.

Таким образом, нынешний парламент больше не имеет оппозиционной силы, а демпартия продолжит свою деятельность в парламенте (ВГХ) в форме совета.