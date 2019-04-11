Глава МИД Узбекистана встретился со спецпредставителем США по афганскому примирению

CA-NEWS (UZ) - 11 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Соединенных Штатов Америки во главе со Специальным представителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно ситуации в Афганистане и перспектив начала мирного процесса в этой стране, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили приоритетные направления узбекско-американского взаимодействия, а также предложения о практическом сотрудничестве при строительстве крупных социально-экономических объектов и реализации инфраструктурных проектов в Афганистане, которые позволят стране мирно и стабильно развиваться, стать органической частью политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного пространства Центральной Азии.

На встрече в МИД также рассмотрены другие вопросы международной и региональной проблематики.

В беседе принял участие Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.