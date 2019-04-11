В Ташкенте младший сержант Нацгвардии спас тонущую женщину и её трёх детей

CA-NEWS (UZ) - Сотрудник Национальной гвардии, младший сержант Н. Норкобилов спас тонущую мать и трех ее несовершеннолетних дочерей, сообщили местные СМИ.

10 апреля 37-летняя гражданка Д. А. прогуливалась с дочерьми на берегу канала "Дамарик", расположенном в Алмазарском районе столицы. Ее младшая дочь, 8-летняя Ш. А. по неосторожности упала в воду. Вторая дочь, 15-летняя Д.А. вслед за ней прыгнула в воду, чтобы спасти сестру, но ей это не удалось. Мать, увидев, что ее дочери тонут, прыгнула в воду, чтобы спасти их. Вслед за матерью в воду прыгнула 10-летняя Д. А.

Младший сержант Н. Норкобилов, возвращаясь домой после службы, увидел тонущих и прыгнул в воду. Мужчина спас всех четверых, а подоспевшие на помощь жители махали вызвали скорою помощь.

Сейчас здоровью матери и ее дочерей ничего не угрожает.