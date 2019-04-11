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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВОЗ пришла на помощь жителям Ирана, пострадавшим в результате наводнения

CA-NEWS (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по воздуху доставила в Иран груз с медикаментами для жителей страны, пострадавших от наводнения. Стихия привела к массовым перемещениям иранцев и разрушениям важных объектов гражданской инфраструктуры, говорится на официальном сайте ООН.

В наборах ВОЗ - средства для оказания первой помощи при травмах, таблетки для очистки воды и другие медикаменты, о потребностях в которых сообщили из иранского минздрава.

В ВОЗ отмечают, что наводнения в Иране были вызваны экстремальными осадками, которые начались 19 марта и привели к затоплению 28 из 31 провинций страны. Стихийное бедствие обернулось широкомасштабными разрушениями, в том числе зданий больниц и медпунктов.

Как отмечают в ВОЗ, ссылаясь на официальные данные, поступившие из Ирана, в результате стихии 78 человек погибли и 1137 получили разного рода увечья. Примерно 300 тысяч иранцев были вынуждены покинуть свои дома.

Более полутора миллиона иранцев нуждаются в медицинской помощи. При этом в пострадавших районах медицинские учреждения или переполнены, или выведены из строя в связи с повреждениями.

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