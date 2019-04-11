Миллиардер Фаттох Шадиев выделит $4,7 млн на развитие Сырдарьи

CA-NEWS (UZ) - Делегация "Международного фонда Шадиева", организованного миллиардером узбекского происхождения Фаттохом Шадиевым 9 апреля посетила Гулистан, сообщает "Народное слово".

Делегацию принял глава Сырдарьинской области Гафуржон Мирзаев.

На встрече Фаттох Шадиев сказал, что его решение было принято для дальнейшего улучшения уровня жизни жителей Сырдарьинской области. В связи с этим он выделит 40 млрд (более $4,7 млн) на развитие области.

Почти сразу после встречи, 10 апреля, 30 млрд. сум из этих средств уже поступили на специальный счет в области.

Данные средства будут направлены на благоустройство отдаленных поселков в рамках программы «Обод кишлок» ("Благоустроенное село"), капитальный ремонт инженерных и коммуникационных сетей и социальных объектов, дорог и канализационных систем.

Предполагается также, что часть средств будет потрачена на строительство городского строительного комплекса Хovos сity в Хавастском районе, который строится по инициативе президента.

Миллиардер Фаттох Шадиев начал свою трудовую деятельность в Сырдарьинской области, отмечает издание.

Фаттох (Патох) Шадиев — казахский олигарх родом из Джизакской области Узбекистана, постоянно проживает в Лондоне, имеет гражданство Бельгии. По данным Forbes, его состояние оценивается в $3,7 миллиардов долларов. Со своими партнерами по бизнесу — Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым — является сооснователем и совладельцем Eurasian National Resources Corporation (ENRC), одной из ведущих в мире компаний, занимающейся добычей и обогащением полезных ископаемых, в частности угля, меди и кобальта. ENRC занимает одно из лидирующих мест в мире по производству феррохрома, глинозема и железной руды.