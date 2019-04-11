Находящиеся в заключении в Мьянме журналисты Reuters удостоены премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати

CA-NEWS (CA) - Журналисты Ва Лон и Кяу Су Оо названы лауреатами Всемирной премии ЮНЕСКО Гильермо Кано 2019 года за вклад в дело свободы печати. Они были арестованы за документирование преступлений против народа рохинджа и нарушение закона о государственной тайне. Оба лауреата отбывают семилетнее тюремное заключение после ареста в Янгоне, в Мьянме 12 декабря 2017 года. В момент задержания журналисты передавали агентству новостей Reuters информацию о предполагаемых нарушениях прав человека в штате Ракхайн в Мьянме, сообщает 11 апреля русская служба новостей ООН.

«Ва Лон и Кяу Су Оо символизируют выход своей страны из десятилетней изоляции», - заявил председатель жюри Войцех Тохман. Выбор Ва Лона и Кяу Су Оо в качестве лауреатов Премии воздает должное их исключительному мужеству и приверженности свободе слова.

Всемирная премия ЮНЕСКО имени Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати в размере 25 тысяч долларов вручается каждый год по случаю Всемирного дня свободы печати. Он отмечается 3 мая. В этом году основные мероприятия, связанные с Днем, пройдут в Эфиопии. Тема Дня в 2019 году - «Средства массовой информации на благо демократии: журналистика и выборы в эпоху дезинформации».

Премия названа в честь колумбийского журналиста Гильермо Кано Исаса, который был убит 1986 года рядом со зданием газеты «Эль-Эспектадор» в Боготе (Колумбия) 17 декабря 1986 года.