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  11 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Армия Судана взяла власть в стране под свой контроль на два года
Предыстория: В Судане происходит военный переворот, - СМИ

CA-NEWS (CA) -  Армия Судана взяла власть в стране под свой контроль на два года, сообщает RT. Согласно заявлению военных, в стране образован переходный совет, который будет находиться у власти два года, после чего в Судане пройдут выборы.

Президент Судана Омар аль-Башир ушёл в отставку, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правящих кругах африканской страны.

Министр обороны Судана призвал все вооруженные формирования вступить в ряды армии и объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение на 3 месяца, передает РИА Новости.

Также министр сообщил о роспуске правительства и региональных властей.

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