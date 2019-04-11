Армия Судана взяла власть в стране под свой контроль на два года

CA-NEWS (CA) - Армия Судана взяла власть в стране под свой контроль на два года, сообщает RT. Согласно заявлению военных, в стране образован переходный совет, который будет находиться у власти два года, после чего в Судане пройдут выборы.

Президент Судана Омар аль-Башир ушёл в отставку, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правящих кругах африканской страны.

Министр обороны Судана призвал все вооруженные формирования вступить в ряды армии и объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение на 3 месяца, передает РИА Новости.

Также министр сообщил о роспуске правительства и региональных властей.

Воздушное пространство закрыто на 24 часа.