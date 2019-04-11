В Японии будет назначен новый министр по делам Олимпиады и Паралимпиады

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что планирует переназначить на пост министра по делам Олимпиады и Паралимпиады 2020 года Сюнъити Судзуки, сообщает NHK.



Судзуки сменит на этом посту ушедшего в среду в отставку Ёситака Сакурада. Он покинул должность после своего комментария, который серьезно принизил важность усилий по реконструкции северо-востока Японии.

В четверг утром Абэ сказал журналистам, что назначит Судзуки на пост, который тот занимал до ушедшего в отставку Сакурада. Абэ назвал Судзуки ветераном, который также работал и министром по делам окружающей среды.

Судзуки родом из префектуры Иватэ, которая серьезно пострадала во время разрушительных землетрясения и цунами 2011 года. По словам Абэ, Судзуки надеется, что Олимпийские игры помогут ускорить восстановление региона.

Премьер-министр сказал, что ждет от Судзуки усилий для возвращения доверия людей и успешного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.

Абэ отметил, что все члены его кабинета должны считать себя министрами по делам восстановления и прикладывать все усилия для возвращения жизни на северо-востоке страны в нормальное русло.