Обнаглели до такой степени, что выкручивают нам руки, - Лукашенко о санкциях России (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России о закрытии рынка для белорусских товаров с санкциями. Накануне Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши из Белоруссии, а в конце марта - импорт турецких груш через Белоруссию.

"Я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнерами) все больше и больше вводит санкций против Беларуси", - цитирует издание "Белта" главу страны.

Он заявил, что Россия сама находится под санкциями и еще и пытается воевать такими же методами с ближайшими союзниками.

Александр Лукашенко также отметил, что подобные санкции и недовольство белорусской продукцией закрывают для страны рынок.

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - подчеркнул Лукашенко и поручил правительству разработать ответные меры.

Он поручил принять соответствующие меры и разобраться в ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с высказываниями белорусского лидера Александра Лукашенко о санкциях со стороны Москвы в отношении Минска.

«Мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции Россия не вводит», — заявил Песков.

Он отметил, что в Кремле «сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру» отношений двух стран.

«Хотя порой и с пониманием относимся, скажем так, к эмоциональным репликам, именно исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, Россия и Белоруссия не могут добиться взаимного понимания по ряду вопросов экономического и коммерческого характера, но работа в этом направлении ведётся.

Песков заявил, что существует огромный объём помощи, которой Россия оказывает Белоруссии, при этом остаётся ряд вопросов, решение которых необходимо.

«Но мы не можем согласиться, что это всё можно ассоциировать с санкциями или «выкручиванием рук», — отметил он.