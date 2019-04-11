Многодетные матери пришли в парламент Казахстана, требуя повышения размеров денежных выплат

CA-NEWS (KZ) - Не дождавшиеся помощи от акимата Астаны многодетные матери пришли в парламент, передает агентство КазТАГ.

«АСП (адресную социальную помощь – КазТАГ) в 21 тысячу тенге ($55) мы не получаем. Кто раньше получал, те так и получают, а мы до сих пор не получаем. Несколько месяцев прошло уже, как мы приходили к акимату. Ничего не изменилось. А потом, что такое Т21 тыс.? Нужно пособия выплачивать», - сказала одна из женщин в прямом эфире в социальной сети Facebook на странице журналиста Светланы Глушковой.

Еще одна женщина пожаловалась, что власти не сдержали обещание упростить способ получения выплат от государства.

«Много документов требуют обратно. Вчера была в Бейбитшилик, 25. Там вот такая кипа документов нужна. Я вчера пошла, сказала, что говорили, «достаточно только удостоверения». А мне сказали: «Кто так сказал?». Получается, между госорганами связи нет», - сказала многодетная мать.

Женщины требуют встречи с депутатами.

«Мы требуем, чтобы депутаты приняли закон о защите матерей и детей. Пусть в Конституции закрепят защиту детей, матерей. В 10 раз больше получают пособия некоторые. А почему мы не получаем, многодетные матери? Пусть платят материнский капитал», - сказала одна из пришедших к мажилису.

Напомним, многодетные матери требуют повышения размеров денежных выплат после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.