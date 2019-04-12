В Узбекистане выставили на аукцион недвижимость двоюродного брата Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане выставили на аукцион недвижимость двоюродного брата Гульнары Каримовой Акбарали Абдуллаева, сообщает УзА.

По данным информационного агентства, Абдуллаев в течение нескольких лет контролировал ряд промышленных объектов в Ферганской области, и, в частности, Ферганский нефтеперерабатывающий завод, а также «Кувасайцемент».

Общая площадь реализуемого имущества – 4,5 га, начальная цена – 8,2 миллиарда сумов. Объект расположен в Паркентском районе в селе Кумушхон.

Акбарали Абдуллаев – сын Тамары Сабировой, родной сестры Татьяны Каримовой, супруги ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который правил страной целых 27 лет. В Фергане Абдуллаева называли «ферганским принцем», так как с начала 2000-х годов он и его мать были неофициальными хозяевами хозяевами Ферганской долины.

10 октября 2013 года Абдуллаев был обвинен в совершении экономических преступлений и арестован по приказу самого Ислама Каримова. В 2014 году он был приговорен к 15 годам тюрьмы, затем срок наказания был снижен до 6 лет и 6 месяцев.

Спустя 2,5 года после заключения в тюрьму Акбарали Абдуллаев был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания по амнистии. Но спустя совсем немного времени после смерти 2 сентября прошлого года президента Ислама Каримова, несмотря на наличие подписки о невыезде из страны, он незаконно покинул страну.

Акбарали Абдуллаев был задержан в киевском аэропорту «Жуляны» 14 января 2017 года по прибытии в Украину, поскольку находился в розыске Интерпола. При задержании украинские пограничники обнаружили у него паспорта Узбекистана и Доминиканы.

Абдуллаев содержался в СИЗО СБУ, поскольку украинские спецслужбы считали, что его жизни угрожает опасность.

Однако 26 апреля этого года Печерский суд отпустил племянника Каримова под домашний арест. Он поселился в особняке в элитном поселке «Козин» под Киевом, где также расположено поместье президента Украины Петра Порошенко и нескольких украинских олигархов.

Однако летом 2017 года он получил статус беженца в Украине и покинул эту страну.

Накануне получения статуса беженца в Украине, по требованию адвокатов Абдуллаева его имя было удалено из списка лиц, разыскиваемых Интерполом.

Начиная с 3 мая 2017 года Акбарали Абдуллаев больше не числится в международном розыске.

В какой сейчас стране находится Абдуллаев остается неизвестным.