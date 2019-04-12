Активист ПИВТ Наимджон Самиев, обвиненный в экстремизме, намерен обжаловать приговор суда

CA-NEWS (TJ) - Наимджон Самиев, бывший глава исфаринской ячейки запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ), намерен обжаловать приговор, которой вынес в его отношении суд города Исфары Согдийской области.

9 апреля Самиева обвинили в хранении взрывчатки и экстремизме и приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд над активистом исламской партии проходил в закрытом режиме.

Адвокат Наимджона Самиева после встречи с ним в следственном изоляторе сообщил, что его подзащитный с приговором не согласен и обязательно обжалует его в вышестоящей инстанции.

«Мы тоже не согласны с приговором и требуем его пересмотра, - сказал Абубакр Самиев, отец Наимджона Самиева, - Моего сына обманули: он мне говорил, что следователи ему обещали освобождение по амнистии, если признает себя виновным по статье 195 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК Таджикистана». «Но под занавес процесса его обвинили еще по двум статьям: организация экстремистского сообщества и участие в преступной организации», - сокрушается отец Наимджона Самиева.

Абубакр Самиев рассказал, что в 2015 году сотрудники милиции обыскали дом Наимджона в Исфаре и во дворе нашли пулю. Он не сомневается, что пулю им подбросили. Однако проверить, так ли это, не представляется возможным.

​Напомним, 56-летний Наимджон Самиев был задержан на одном из КПП в Грозном (Чеченская республика РФ) 1 декабря прошлого года. Причина его задержания официально не озвучивалась. В феврале этого года в YouTube появилось видео с заявлением Наимджона Самиева, который рассказал, что добровольно вернулся из Москвы в Душанбе и по прибытию на родину сдался властям.

Ахмадулло Самиев, сын Наимджона Самиева, ранее сказал, что в июле прошлого года отец приезжал в Казахстан, чтобы получить некий документ, и там ему сообщили, что он находится в розыске, так как власти Таджикистана обвиняют его мошенничестве или банкротстве предприятия. При этом, по словам Ахмадулло Самеева, его отец в Таджикистане не владел и не руководил никакими предприятиями, а занимался только партийной работой. Бизнесом же он занялся только после того, как переехал в Россию в 2014 году.

Партия исламского возрождения была официально запрещена в Таджикистане в 2015 году после мятежа, который устроил бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода. ПИВТ обвинили в причастности к этим событиям и планах по захвату власти. Более сотни сторонников партии были задержаны, десятки приговорены к лишению свободы.