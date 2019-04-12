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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане бывший сенатор, попавшийся на взятке, вновь назначен директором школы

CA-NEWS (UZ) -  Бывший сенатор Олий Мажлиса Узбекистана, директор государственной общеобразовательной школы филологии Бувайдинского района Ферганской области Рахимахон Кургонова, 13 марта текущего года вновь вернулась на работу.

Рахимахон Кургонова была задержана 15 сентября 2018 года сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и прокуратуры во время получения взятки. Против чиновницы было возбуждено уголовное дело, сообщает centralasian.org.

По утверждениям учителей, несмотря на то, что директор школы была осуждена и обвинена во взяточничестве, спустя полгода была вновь восстановлена в своей должности по распоряжению главы Ферганской области Шухрата Ганиева.

В видео, оказавшемся в распоряжении редакции и снятом СГБ во время оперативного задержания, директор школы Рахимахон Кургонова, находясь в своём рабочем кабинете, при участии свидетелей вынимает 100 долларов из своей сумки и говорит, что она "эти деньги учитель по имени Сохибжон дал ей, чтобы устроить на учёбу двух учащихся". "Но я я не причастна к этому, я ему сказала, что в этом деле выступлю только как «кассир», и вы сами будете дальше решать", - говорит на видео директор школы.

Акрамжон Хамдамов, который подал жалобу в прокуратуру на Рахимахон Кургонову, рассказал, что директор не оставляла его в покое, требуя с него денег за поступление двух его детей в школу.

По словам Акрамжона Хамдамова, Бувайдинский районный суд по гражданским делам рассмотрел это дела несправедливым образом.

- Суд был игрой. Судья допросил меня, и я рассказал им все. Затем он попросил меня покинуть зал суда. Директор взял еще по 100 долларов у двух других, и они сказали, чтобы она вернула их деньги, и никаких других претензий с их стороны не будет. Договорились ли они с этими людьми, или договорились ли с судьёй или же оказали влияние на суд, мне не известно. Они больше не вызывали меня в суд, - рассказал Хамдамов.

Заместитель начальника Бувайдинского районного отдела образования Илёсжон Холдаров отметил, что назначение директоров входит в компетенцию областного управления народного образования и он не может вмешиваться в этот вопрос.

Глава отдела кадров Управления народного образования Ферганской области Эльдор Холиков и глава Ферганского областного управления народного образования Маруфжон Турдиматов, а также другие официальные лица отказались отвечать на вопрос о директоре, попавшемся на взятке и вернувшемся на работу.

Рахимахон Кургонова была членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 2010-2014 годах.

Ранее Кургонова работала директором Бувайдинского педагогического колледжа, и до 27 сентября 2018 являлась директором специализированной государственной школы филологии в Бувайдинском районе Ферганской области.

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