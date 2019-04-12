В Ташкенте по обвинению в хулиганстве в здании Духовного управления мусульман задержаны двое блогеров

CA-NEWS (UZ) - Духовное управление мусульман Узбекистана обвинило двух ташкентских блогеров в нарушении общественного порядка в своем здании.

8 апреля Рустам Карим, один из задержанных блогеров, обнародовал в Facebook'е два live-обращения. Одно из них было записано внутри здания Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ), второе – на улице.

В своих обращениях Рустам Карим рассказал пользователям соцсети, что он и его напарник встретились с заместителем председателя ДУМУ шейхом Абдулазизом Мансуром, чтобы выразить ему их общую позицию относительно «запрета властей на ношение узбекскими женщинами хиджаба и вопроса о выдаче сертификата на халал-продукцию».

Кроме того, блогер сказал, что во время встречи с запредом ДУМУ они подняли вопрос о книге Эргаша Ачилова, в которой автор пишет о хадисах про праздник «Навруз» и сумаляк, считающийся праздничным блюдом иранских и тюркских народов.

В своем live-обращении, сделанном на улице, Рустам Карим назвал заместителя председателя ДУМУ «шейхом Абдулазизом Мансуром в кавычках». В конце своего обращения блогер сообщил, что он и его напарник без всяких инцидентов смогли покинуть здание ДУМУ.

Спустя совсем немного времени после обнародования обращений Рустама Карима, в соцсети появились сообщения о задержании блогеров. Некоторые пользователи написали, что их обоих увезли в спецприемник на массиве «Панельный» в Ташкенте.

За короткое время в Facebook’е началась акция в защиту задержанных блогеров. Ряд пользователей обратились с призывом к властям «освободить Рустама Карима и Тулкина Астанова».

Как сообщило Главное управление внутренних дел города Ташкента, двое блогеров были обвинены в административном правонарушении «за хулиганство внутри здания ДУМУ и невыполнение законных требований сотрудников милиции». О времени задержания блогеров и месте их нахождения в заявлении ГУВД ничего не сказано.

Как сообщили в соцсети некоторые пользователи, выступившие в защиту Рустама Карима и Тулкина Астанова, двое блогеров были арестованы на 15 суток.

В видеоматериале, обнародованном на странице ГУВД в Facebook’е, шейх Абдулазиз Мансур говорит, что «в здании ДУМУ Рустам Карим вел себя некорректно и говорил повышенным голосом». Помимо этого, в своем выступлении Абдулазиз Мансур говорит, что видел в соцсетях и другие выступления блогера Рустама Каримова, в которых он «не признает имам-хатибов, улемов и Духовное управление мусульман в целом, а также не прислушивается к словам представителей духовенства». Абдулазиз Мансур подверг критике блогера за излишнюю критику в адрес ДУМУ.

Как сообщается на сайте ГУВД города Ташкента, дело двух блогеров было рассмотрено в Алмазарском районном суде по административным делам. 43-летний Рустам Карим и 47-летний Тулкин Астанов были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьями 183 («Мелкое хулиганство») и 194 («Невыполнение законных требований работника милиции») Кодекса об административной ответственности Узбекистана.