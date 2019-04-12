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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен главный транспортный прокурор Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  11 апреля Ернат Сыбанкулов был назначен главным транспортным прокурором Казахстана, передает Zakon.kz.

Ернат Мухаметкалиевич Сыбанкулов родился 21 июня 1973 года в селе Джаланаш (Алматинская область).

Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1995), специальность - "Правоведение". Трудовой стаж: Помощник прокурора Московского района города Алматы (1995-1997); Старший помощник прокурора Медеуского района города Алматы (1997-1998); Заместитель прокуроров Турксибского и Медеуского районов города Алматы, прокурор Енбекшиказахского района Алматинской области; Прокурор Алмалинского и Медеуского районов города Алматы, заместитель прокурора Жамбылской области, первый заместитель прокурора Алматинской области (1998-06.09.2012); Прокурор Жамбылской области (06.09.2012-08.2017); Прокурор Атырауской области (с 28.08.2017).

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