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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде 26-летний мужчина повесился в сарае

CA-NEWS (UZ) -  10 апреля текущего года 26-летний молодой человек был найден повешенным в сарае собственного дома в селе Бошкурган Пайарыкского района Самаркандской области.

26-летний Ш.К. нигде не работал и занимался сезонными работами по найму (мардикор). О причинах самоубийства молодого человека пока не известно.

По словам одного из соседей, покойный Ш.К. не был женат и зарабатывал на жизнь в качестве мардикора.

- Прошли его похороны. Он провисел в сарае целый день. Вечером его случайно обнаружили члены семьи. Парень нигде не работал и не был женат. Когда выпадала возможность, он работал мардикором. Никто не знает почему он это сделал", - сказал его сосед.

Представитель районного отдела внутренних дел заявил, что по данному факту ведётся расследование.

Это семнадцатый случай самоубийств среди молодежи Узбекистана, ставший известным за последние два месяца.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в ноябре 2017 года, что количество самоубийств в стране увеличивается не по дням, а по часам.

С этого года указом президента в список должностей Министерства здравоохранения Республики Узбекистан включена должность «Главного психиатра» и «Главного суицидолога».

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