Парламент КНДР переизбрал Ким Чен Ына главой Госсовета

CA-NEWS (CA) - Верховное народное собрание КНДР (однопалатный парламент) на первой после недавних выборов сессии переизбрало лидера страны Ким Чен Ына председателем Госсовета, передает южнокорейское агентство Yonhap.

На первой сессии 14-го Верховного народного собрания также был назначен новый премьер-министр Северной Кореи. Им стал бывший председатель комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) провинции Чагандо Ким Чжэ Рён. Он сменил прежнего премьера Пака Пон Чжу.

Сессия парламента КНДР также утвердила председателем президиума Верховного народного собрания - церемониальным главой государства - Цой Рён Хэ вместо старейшего северокорейского политика Ким Ён Нама.

Ким Чен Ын впервые был избран на пост председателя Госсовета в июне 2016 года.