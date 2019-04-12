Президент Казахстана посетит Узбекистан с первым официальным визитом

CA-NEWS (KZ) - 14-15 апреля состоится первый государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, сообщает Акорда.

В ходе переговоров, главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки.

Запланировано подписание ряда важных документов.

Кроме того, К.Токаев и Ш.Мирзиёев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.