РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Казахстана посетит Узбекистан с первым официальным визитом

CA-NEWS (KZ) -  14-15 апреля состоится первый государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, сообщает Акорда.

В ходе переговоров, главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки.

Запланировано подписание ряда важных документов.

Кроме того, К.Токаев и Ш.Мирзиёев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Девять городов Казахстана имеют очень высокую степень загрязнения воздуха, - депутат
  • Министерство обороны Узбекистана приглашает девушек и женщин на военную службу
  • Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии промышленного комплекса
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×