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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уроженец Казахстана стал мэром столицы Эстонии

CA-NEWS (KZ) -  Горсовет Таллина выбрал нового мэра эстонской столицы. Им стал член Центристской партии Михаил Кылварт, сообщается на сайте городской администрации. Его кандидатуру поддержали 45 из 70 депутатов.

Он был единственным кандидатом на пост градоначальника. Его кандидатуру выдвинула фракция правящей в Таллинне Центристской партии.

По данным online47, новый мэр Таллина - кореец по национальности - родился в Казахстане в городе Кызылорда. С 2010 года входит в эстонский Совет русских школ. Осенью 2017-го был избран председателем городского совета Таллина, а в 2011-2017 годах работал заместителем мэра, курируя в муниципалитете образование, спорт, культуру и работу с молодежью.

Напомним, что прежний мэр Таллина Таави Аас избран депутатом парламента Эстонии на выборах, которые состоялись 3 марта. Аас стал депутатом по списку все той же Центристской партии.

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