В Эквадоре задержан соратник Джулиана Ассанжа при попытке вылететь в Японию

CA-NEWS (CA) - Полиция Эквадора задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД республики Марию Паула Рому.

"Человек из его близкого окружения живет здесь, у нас есть убедительные свидетельства, что он поддерживал контакты с экс-главой МИД Рикардо Патиньо. И он был задержан", - сказала она в эфире радиостанции Sonorama.

По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.

Ранее на пресс-конференции Рома сообщила, что у эквадорских властей есть информация, что человек из близкого окружения Ассанжа, живущий в Эквадоре, "способствовал попыткам дестабилизировать ситуацию в стране с целью навредить правительству".

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет.

11 апреля Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2018 года. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит пять лет за хакерскую деятельность.