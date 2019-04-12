76-летний борец раскрыл в своей книге секретные приемы монгольской борьбы

CA-NEWS (MNG) - На прошлой неделе 76-летний монгольский борец Хорлоогийн Баянмөнх защитил докторскую диссертацию на тему «Исследования и выводы в отношении традиционных монгольских приемов борьбы». Два года назад вышла в свет книга легендарного монгольского борца. По его словам, ему потребовалось 45 лет для создания 3 томов этой книги. Иными словами, книги - результат его жизни и борьбы, передает 12 апреля khadlan.mn.

Книги называются “ Сутра-сборник наследия приемов монгольской национальной борьбы”. В 3 томах описаны 725 приемов монгольской национальной борьбы, которые проиллюстрированы фотографиями, снабжены инструкциями и комментариями. В комментариях можно узнать о каждом движении борца. Каждый прием имеет свое название.

Автор также перечисляет 102 приема, которые можно использовать во время борцовских турниров на Летних Олимпийских Играх. Таким образом, в книге описаны 827 приемов.

Также упомянуто о навыках и трюках каждого из знаменитых борцов - чемпионов.

Хорлоогийн Баянмөнх родился 22 февраля 1944 года. Монгольский борец вольного и греко-римского стилей, самбист, участник пяти Олимпиад, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Азиатских игр, 14-кратный чемпион Монголии по вольной борьбе, серебряный призёр Азиатских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира по самбо, 10-кратный победитель турниров по национальной монгольской борьбе, один из двух обладателей титула “Великий всенародный непобедимый исполин” в национальной монгольской борьбе. Заслуженный мастер спорта Монголии и СССР (1972). Доктор педагогических наук (1994). Герой Труда Монголии.