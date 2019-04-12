ФАО обеспокоена распространенностью недоедания в Кыргызстане и Узбекистане

CA-NEWS (CA) - Регион Европы и Центральной Азии характеризуется большим экономическим, социальным и экологическим разнообразием. Страны региона сталкиваются с различными проблемами в области продовольственной безопасности и питания. Хотя за последние два десятилетия они добились значительного прогресса в сокращении масштабов неполноценного питания, новые данные свидетельствуют о том, что этот процесс затормозился, особенно в Центральной Азии, отмечает ФАО в своем региональном обзоре состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии за 2018 год.

*Масштабы недоедания (%) в регионе Центральной Азии 2004-2017 года

первый столб - 2004 - 2006 года

второй столб - 2010 -2012 года

третий столб - 2005 - 2017 года.



Распространенность недоедания (PoU) представляет собой показатель голода и отсутствия продовольственной безопасности и является одним из двух показателей по задаче 2.1 Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Задачи 2.1 ЦУР (обеспечение всеобщего доступа к пище) и задачи 2.2 (ликвидация всех форм недоедания).

Показатель PoU представляет собой оценочное значение доли населения, в которой обычное потребление пищи недостаточно для получения такого количества калорий, которое необходимо для ведения активной и здоровой жизни.

Распространенность недоедания (PoU) измеряется путем сопоставления обычного потребления пищи в энергетических единицах (ккал) с энергетическими потребностями. Та часть населения, которая потребляет пищи меньше нормы энергетических потребностей, считается недоедающей.

*Распространенность недоедания и численность недоедающих в Центральной Азии, 2005-2017 годы

Анализ показателя PoU в регионе Европа-Центральная Азия (ЕЦА)за период с 2004 по 2017 годы свидетельствует о прогрессе, особенно о прогрессе, достигнутом в странах Центральной Азии, где средний показатель PoU снизился с 11 процентов в 2004-2006 годах до 6 процентов в 2015-2017 годах.

Если говорить об отдельных странах, то существенное снижение показателя PoU было отмечено в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане при незначительном росте в Туркменистане и на Украине.

*ОПБ - отсутствие продовольственной безопасности

Тем не менее, несмотря на столь значительный прогресс в борьбе с голодом во всех субрегионах, в отдельных странах ЕЦА все еще отмечается относительно высокая распространенность недоедания.

Распространенность недоедания по прежнему вызывает обеспокоенность в Грузии (7,4 процента), Узбекистане (7,4 процента), Кыргызстане (6,5 процента), Сербии (5,6 процента), Туркменистане (5,5 процента) и Албании (5,5 процента). Во время подготовки доклада отсутствовали какие-либо оценочные данные по показателю PoU за 2015-2017 годы по Республике Молдова и Таджикистану.

Хотя за период с 2005 по 2017 год число недоедающих в Центральной Азии снизилось на 32 процента (с 6,5 до 4,4 млн человек), в Центральной Азии показатель PoU в 2017 году был самым высоким по региону ЕЦА (6,2 процента).

Еще один важный вывод, сделанный авторами доклада: неполноценное питание в одной или нескольких из трех основных форм - недоедание, избыточный вес и ожирение и дефицит питательных микроэлементов - в той или иной степени присутствует во всех странах региона. Часто все три формы сосуществуют вместе, создавая так называемое «тройное бремя неполноценного питания».