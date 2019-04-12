Нужно начать обновление, в первую очередь, на нашем родном языке , - президент Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Актау президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев встретился с общественностью Манигстауской области, передает Zakon.kz.

В ходе своего выступления Президент РК затронул такие темы, как принципы справедливости, коррупцию, поддержки молодежи и другие.

- Как говорят мудрые люди: Справедливость - трудный путь. Но у нас нет другого пути. Справедливость - это широкое понятие. Эта ценность должна в первую очередь руководствоваться государственной политикой, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее он высказался о программе "Рухани жаңғыру".

- Вы все хорошо знаете, что в стране реализуется программа "Рухани жаңғыру". Нам нужно начать обновление, в первую очередь, на нашем родном языке! Национальное самосознание формируется только национальным языком, - высказался Президент.

Следующая тема - коррупция. Ее Токаев назвал страшной болезнью, от которой "невозможно избавиться без применения сильнодействующих лекарств".

- Поэтому мы продолжим принимать соответствующие меры, - сказал Токаев.

При этом он отметил, что некоторые акимы и министры рассматривают бюджет страны как "неисчерпаемую корзину".