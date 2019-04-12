Президент Туркменистана сообщил, что при строительстве нового города старые здания не будут снесены

CA-NEWS (TM) - 10 апреля в Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки административного центра Ахалской области (велаята). Президент подчеркнул, что при сооружении комплекса объектов нет необходимости освобождать земли, а также капитального сноса зданий, сообщает госинформагентство ТДХ.

Бердымухамедов сообщил, что закладываемый город рассчитан на более 70 тысяч жителей. В два этапа планируется построить свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, в которых будут созданы все условия. Будет возведено 10 детских садов на 320 мест каждый, 19 средних школ по 720 мест.

Кроме того будут созданы сети медицинских учреждений, построен дворец Рухыет, дом культуры, драмтеатр, библиотека, цирк и музей, два современных спорткомплекса. Для отдыха горожан намечено раскинуть парк.