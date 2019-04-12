Атырауский НПЗ оштрафовали на 31,5 млн тенге за экологические нарушения

CA-NEWS (KZ) - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафовали на 31,5 млн тенге за экологические нарушения, сообщает informburo со ссылкой на "КазТАГ".

"Возбуждены дела об административных правонарушениях по двум статьям КоАП РК: 331 – "Нарушение правил эксплуатации, а также неиспользование оборудования для очистки выбросов в атмосферу и сброса сточных вод" и 328 – "Превышение нормативов эмиссий в окружающую среду, установленных в экологическом разрешении, либо отсутствие экологического разрешения". По статье 331 сумма штрафа составила 252 500 тенге. Согласно постановлению о наложении административного взыскания, департамент наложил штраф в сумме 31,3 млн тенге", – сообщили в департаменте экологии Атырауской области.

В департаменте подсчитывает ущерб, нанесённый окружающей среде. Штрафам предшествовала внеплановая проверка по соблюдению экологического законодательства.

"Согласно технологическому процессу ТОО "АНПЗ", сточные воды, образуемые с технологических установок, предварительно проходят механическую очистку через систему механического очистного сооружения (МОС), после чего поступают по ниткам в установку биологического очистного сооружения (БОС), с последующим сбросом на канал нормативно-очищенных сточных вод. Результатом механической и биологической системы очистки должна служить нормативно-очищенная вода улучшенного качества", – отметили в департаменте.

Экологи добавили, что в марте завод проводил профилактические ремонтные работы на установке биологического очистного сооружения. Это и стало причиной превышения эмиссий в окружающую среду.

"В марте для проведения профилактических ремонтных работ на БОС, была остановлена нитка "А" установки БОС, после чего сточные воды механической очистки перевели на нитку "В". С момента останова нитки "А" установки БОС на профилактический ремонт, то есть с 4 марта 2019 года, увеличилась нагрузка на нитку "Б", что послужило превышению нормативов эмиссий в окружающую среду", – пояснили в департаменте.