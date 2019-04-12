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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У нас некоторые акимы и министры рассматривают бюджет как неиссякаемый мешок, - президент Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 апреля на встрече с представителями общественности Мангистауской области отметил факты чрезмерных трат со стороны чиновников, передает КазТаг.

«У нас некоторые акимы и министры рассматривают бюджет как неиссякаемый мешок. У нас много нерациональных трат», - сказал президент.

Также Токаев затронул тему коррупции: «Коррупция – это болезнь, которая проникает в большом количестве, а выздоровление от нее тянется долго. От коррупции не избавиться, если не применить против нее сильное лекарство. Поэтому мы продолжим все необходимые мероприятия».

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