У нас некоторые акимы и министры рассматривают бюджет как неиссякаемый мешок, - президент Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 апреля на встрече с представителями общественности Мангистауской области отметил факты чрезмерных трат со стороны чиновников, передает КазТаг.



«У нас некоторые акимы и министры рассматривают бюджет как неиссякаемый мешок. У нас много нерациональных трат», - сказал президент.

Также Токаев затронул тему коррупции: «Коррупция – это болезнь, которая проникает в большом количестве, а выздоровление от нее тянется долго. От коррупции не избавиться, если не применить против нее сильное лекарство. Поэтому мы продолжим все необходимые мероприятия».