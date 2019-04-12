Таджикистан впервые будет председательствовать в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

CA-NEWS (TJ) - Во дворце Хофбург, штаб-квартире Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, состоялось заключительное заседание Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

В его рамках состоялась церемония передачи председательства ФСОБ Республике Таджикистан. Постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Клод Вильд в торжественной обстановке передал атрибуты председателя ФСОБ постоянному представителю Республики Таджикистан при ОБСЕ Идибеку Каландару.

Постпред Таджикистана, отметив высокий уровень проведения заседаний Форума, а также конструктивный и транспарантный подход швейцарского председательства, подтвердил намерение председательства нашей страны сохранить данную тенденцию, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Каландар подчеркнул, что председательство Таджикистана будет нацелено на привлечение внимания Форума к приоритетным вопросам региональной безопасности Центральной Азии, а также необходимость укрепления сотрудничества ОБСЕ с региональными организациями в этом регионе.

Таджикистан впервые принимает председательство ФСОБ, который является одним из двух основных директивных органов ОБСЕ и действующий на регулярной основе с 1992 года. Благодаря Форуму 57 государств-участников ОБСЕ имеют уникальную платформу для обсуждения актуальных вызовов в сфере безопасности на равноправной основе.