РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан впервые будет председательствовать в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

CA-NEWS (TJ) -  Во дворце Хофбург, штаб-квартире Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, состоялось заключительное заседание Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

В его рамках состоялась церемония передачи председательства ФСОБ Республике Таджикистан. Постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Клод Вильд в торжественной обстановке передал атрибуты председателя ФСОБ постоянному представителю Республики Таджикистан при ОБСЕ Идибеку Каландару.

Постпред Таджикистана, отметив высокий уровень проведения заседаний Форума, а также конструктивный и транспарантный подход швейцарского председательства, подтвердил намерение председательства нашей страны сохранить данную тенденцию, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Каландар подчеркнул, что председательство Таджикистана будет нацелено на привлечение внимания Форума к приоритетным вопросам региональной безопасности Центральной Азии, а также необходимость укрепления сотрудничества ОБСЕ с региональными организациями в этом регионе.

Таджикистан впервые принимает председательство ФСОБ, который является одним из двух основных директивных органов ОБСЕ и действующий на регулярной основе с 1992 года. Благодаря Форуму 57 государств-участников ОБСЕ имеют уникальную платформу для обсуждения актуальных вызовов в сфере безопасности на равноправной основе.
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В афганской провинции на границе с Туркменистаном на протяжении двух недель идут бои
  • Дарига Назарбаева сделала заявление о предстоящих выборах президента Казахстана
  • Девять городов Казахстана имеют очень высокую степень загрязнения воздуха, - депутат
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×