Подразделение МТС в Узбекистане выплатило властям США штраф в размере $500 тыс

CA-NEWS (UZ) - Власти США уведомили суд о выполнении фирмой Kolorit Dizayn Ink LLC из Узбекистана, принадлежащей российскому оператору МТС, постановления о выплате штрафа в размере 500 тысяч долларов, наложенного на нее по делу о подкупе узбекских чиновников.

Как следует из материалов Федерального суда Южного округа Нью-Йорка, с которыми ознакомилось РАПСИ, речь идет о постановлении от 6 марта 2019 года, согласно которому Kolorit был обязан заплатить властям США 500 тысяч долларов штрафа и сбор в размере 400 долларов.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что МТС и Kolorit достигли соглашения с ведомством и Комиссией по ценным бумагам США, по которому они выплачивают совместный штраф в общей сумме 850 миллионов долларов в обмен на снятие обвинений по участию в коррупционной схеме в Узбекистане.

Тогда же Минюст США предал гласности новые обвинения Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, и экс-главе Uzdunrobita LLC, еще одного филиала МТС в среднеазиатской республике, в соучастии в схеме взяточничества и отмывания денежных средств, в рамках которой они получили более 865 миллионов долларов от МТС, VimpelCom (в настоящее время Veon Ltd) и Telia Company AB (Швеция) за содействие своим деловым операциям на телекоммуникационном рынке страны.

Соглашение по делу МТС стало третьим в ряду сделок между властями США и телекоммуникационными компаниями, замешанными в коррупционных схемах в Узбекистане.

Так, в феврале 2016 года было урегулировано дело VimpelCom (головной офис в Амстердаме) и узбекского филиала компании Unitel LLC, признавших сговор по выплате Каримовой более 114 миллионов долларов в период с 2006 по 2012 годы.

В сентябре 2017 года свою вину по обвинениям в выплате дочери экс-президента Узбекистана более 331 миллиона долларов признали Teila Company AB и ее узбекское подразделение Coscom LLC.

Всего, под данным Минюста США, в результате расследования коррупции в Узбекистане были назначены выплаты и изъятия средств, превышающие 2,6 миллиардов долларов, из которых властям США в виде штрафов достались более 1,3 миллиарда долларов.

Кроме того, ведомство также направило гражданские иски по конфискации более 850 миллионов долларов со счетов в Швейцарии, Бельгии, Люксембурге и Ирландии, которые, как полагает Минюст США, представляют собой взятки от МТС, VimpelCom и Teila Каримовой или были использованы в схемах отмывания денег.