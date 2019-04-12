В Душанбе по подозрению в мошенничестве задержан экс-глава ГУП «Доступное жилье»

- Таджикистан, общество
- 12:12, 12 апреля 2019
- Просмотров: 361
CA-NEWS (TJ) - Бывший директор ГУП «Манзили дастрас» (Доступное жилье) задержан сотрудниками милиции по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.
По данным источника, предполагаемое преступление 52-летний житель столицы совершал будучи директором ГУП «Доступное жилье».
Отмечается, что вступив в преступный сговор с директором ООО «Диерсоз», 41-летним жителем города Душанбе в январе 2018 года, подозреваемый взял у 37-летнего жителя столицы 310 тыс. сомони ($32,6), которые так и не вернул.
«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 247 (Мошенничество) и 323 (Служебный подлог) УК РТ, ведется следствие, сообщает МВД.
Как сообщает Авеста, в конце января текущего года генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон на встрече с журналистами сообщил о задержаны четырех человек по подозрению в махинациях в проекте «Доступное жилье» по итогам проверки генеральной прокуратуры Таджикистана.
«Это те, кто обманывал граждан в реализации проекта. У одного из задержанных было взыскано 500 тыс.($52 тыс) сомони, у другого четыре единицы техники. Следствие по проекту «Доступное жилье» продолжается», – отметил тогда генпрокурор.
В августе прошлого года председатель города Душанбе Рустам Эмомали поручил столичной прокуратуре принять меры по восстановлению ущерба, нанесенного бюджету деятельностью ГУП «Сохтмони манзили дастрас» (Строительство доступного жилья).
Пресс-служба столичной мэрии сообщало тогда, что, сравнительный анализ деятельности ГУП «Строительство доступного жилья» показал, что руководство предприятия получало средства от граждан, но не вносило их в кассу предприятия
В апреле 2018 года председатель города Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о создании совета надзирателей ГУП «Сохтмони манзили дастрас» (Строительство доступного жилья).В начале 2017 года новое руководство города Душанбе обратилось в Агентство по борьбе с коррупцией провести проверку хозяйственной и финансовой деятельности мэрии, в том числе программы «Доступное жилье».