Модернизацией Ферганского НПЗ займется индонезийская компания

CA-NEWS (UZ) - Принято постановление президента Узбекистана о модернизации Ферганского нефтеперерабатывающего завода с привлечением прямых иностранных инвестиций.

Согласно документу, Агентству по управлению государственными активами передается 100% доли АО «Узнефтепродукт» в уставном капитале ФНПЗ за счет уменьшения госдоли в уставном капитале АО «Узнефтепродукт» и АО «Узбекнефтегаз» на сумму балансовой стоимости передаваемой доли соответственно.

Компания «РТ Trans Asia Resources» (Индонезия) возьмет на себя реализацию инвестиционного проекта по модернизации и дозагрузке ФНПЗ с привлечением прямых иностранных инвестиций. Для этого намечено создать консорциум из числа ведущих международных компаний для владения и эксплуатации ФНПЗ с обеспечением загрузки его мощностей.

До 1 апреля 2021 года от таможенных платежей освободили оборудование, технику, машину и механизмы, комплектующие изделия и узлы, запчасти, стройматериалы, инструменты, технологическую оснастку, приборы, программное обеспечение, техдокументацию и расходные материалы, не производимые в Узбекистане, ввозимые ФНПЗ.