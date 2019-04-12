В Таджикистане под хлопок отведут почти 189 тыс. гектаров земли

CA-NEWS (TJ) - В 2019 году Таджикистан планирует произвести сев хлопчатника на площади 188,5 тыс. га, что на 910 га больше, чем было запланировано в прошлом году. В 2018 году в республике не выполнили план по посеву хлопка: сев был произведен всего на 184,5 га вместо запланированных 187,5 тыс. га, сообщает Asia Plus.

Решение увеличения площади посевов хлопчатника принято правительством в связи с ростом потребностей рынка. Для своевременного проведения посевной кампании из числа специалистов и ученых создан республиканский штаб, который консультирует производителей, передает издание со ссылкой на минсельхоз РТ.

По состоянию на 9 апреля сев хлопчатника произведен на площади 113,2 тыс. га, что составляет более 60% плана. По всей республике задействовано 1 868 единиц техники – тракторов и сеялок.

Хлопок является одной из основных статей экспорта Таджикистана. По данным агентства статистики, в 2018 году республика экспортировала почти 93 тыс. тонн волокна на $181,6 млн.