В Узбекистане освобожден приговоренный к 6 годам тюрьмы виновник смерти учащегося медколледжа

CA-NEWS (UZ) - 11 апреля стало известно, что Ислам Туляганов, приговоренный в октябре 2017 года к шести годам колонии по делу о зверской расправе над 18-летним студентом медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте Джасурбеком Ибрагимовым, который скончался из-за полученных не совместимых с жизнью травм, неожиданно оказался на свободе. Об этом сообщил на своей личной странице в Фейсбуке Мухаммаджон Ибрагимов, отец погибшего в результате жестокого группового избиения парня.

«О досрочном освобождении Туляганова мы узнали через ГУИН – его выпустили 21 декабря 2018 года, сказали, что он освобождён из тюрьмы под залоговые проценты (?!), - пояснил нашему изданию сам Мухаммаджон Ибрагимов. – Сейчас наш адвокат выясняет, в силу какой конкретно причины отпустили виновного. Дальнейшие наши действия в правовом поле будут зависеть от условий его преждевременного освобождения из заключения».

Судя по всему, осужденного Туляганова освободили по УДО (условно-досрочное освобождение – ред.), однако неясно - за какие такие заслуги? Следует заметить, на официальном сайте ГУИН никакой официальной информации об этом событии найти не удалось (скорее всего, ее там и не было), что вызывает резонные вопросы по поводу правомерности действий сотрудников исправительного учреждения, сообщает AsiaTerra

Таким образом, печальные прогнозы общественности, оправдались: осужденного по делу о причинении смертельных травм Джасурбеку Ибрагимову выпустили из тюрьмы уже через год и три месяца отсидки (он был этапирован в колонию общего режима в декабре 2017 года), отмечает издание.

Напомним, Исламбек Туляганов был признан виновным по статье 104 части 3 УК РУз («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). 3 мая 2017 года на территории столичного медколледжа имени П. Ф. Боровского Туляганов и еще пятеро его однокурсников зверски избили своего сверстника Джасура, нанеся ему, уже лежавшему на земле, тяжкие телесные повреждения. Несмотря на несколько операций, 1-го июня юноша скончался.

Вопреки обещанной оперативниками «беспристрастности» в расследовании, данное уголовное дело с самого начала «пошло не так», вызвав крайне негативную реакцию общественности – люди собирались на митинги, подписывали петиции. Несмотря на заявленное ГУВД Ташкента «привлечение к уголовной ответственности всех шестерых участников», виновных в смерти Джасурбека Ибрагимова, в финале на скамье подсудимых оказался один осужденный – Ислам Туляганов. Как писала тогда пресса, делалось это сознательно – в «групповых» случаях сроки жестче и амнистия не применяется. Родители Туляганова, практикующие адвокаты (в СМИ также утверждалось, что отец в недавнем прошлом работал на должности районного прокурора), сделали всё, чтобы обеспечить в недалеком будущем своему отпрыску потенциальную возможность досрочного освобождения из колонии.