РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Касым-Жомарт Токаев озвучил проблемы Жанаозена

CA-NEWS (KZ) -  На встрече с общественностью Мангистауской области президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос развития Жанаозена, передает Zakon.kz.

По словам главы государства, в городе необходимо развивать жилищное строительство и инфраструктуру.

- Необходимо учесть квоту для обеспечения жителей Жанаозена жильем, а также жильем и общежитиями в Актау. Правительство разработало комплексный план по этому вопросу. Надо это реализовать. Еще одна важная проблема в регионе - это развитие Жанаозена. Занятость, жилищное строительство и развитие социальной инфраструктуры - главная задача, - сказал Президент.

Во время встречи с жителями региона он также отметил, что для роста экономики и доходов населения важным является расширение доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию. В связи с этим Нацбанку глава государства поручил проработать механизмы дальнейшего снижения ставок кредитования и увеличения объемов финансирования экономики.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Туркменским студенткам в Беларуси запретили носить джинсы, а студентам бороды,- СМИ
  • В Японии будет назначен новый министр по делам Олимпиады и Паралимпиады
  • Токаев прибыл в Актау
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×