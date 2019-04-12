Касым-Жомарт Токаев озвучил проблемы Жанаозена

CA-NEWS (KZ) - На встрече с общественностью Мангистауской области президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос развития Жанаозена, передает Zakon.kz.

По словам главы государства, в городе необходимо развивать жилищное строительство и инфраструктуру.

- Необходимо учесть квоту для обеспечения жителей Жанаозена жильем, а также жильем и общежитиями в Актау. Правительство разработало комплексный план по этому вопросу. Надо это реализовать. Еще одна важная проблема в регионе - это развитие Жанаозена. Занятость, жилищное строительство и развитие социальной инфраструктуры - главная задача, - сказал Президент.

Во время встречи с жителями региона он также отметил, что для роста экономики и доходов населения важным является расширение доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию. В связи с этим Нацбанку глава государства поручил проработать механизмы дальнейшего снижения ставок кредитования и увеличения объемов финансирования экономики.