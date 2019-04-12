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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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После бунта в худжандской колонии произошла ротация в пенитенциарной системе Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане произошла ротация в системе Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста страны. В республике практически ежегодно проводятся кадровые перестановки, но они крайне редко касаются руководителей министерств и ведомств, особенно силового блока.

Последняя ротация, по словам таджикских правозащитников, связана с продолжением реформ в пеницитарной системе, которые начались после бунта в худжандской колонии строгого режима. Во время беспорядков, произошедших в колонии в ночь на 8 ноября прошлого года, по официальной информации, погиб 21 заключенный. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Мансурджон Умаров, глава ГУИУН и замминистра юстиции Таджикистана 11 апреля подтвердил информацию о кадровых перестановках, но отметил, что они не коснулись худжандской колонии строгого режима.

​На севере Таджикистана расположены две колонии и два следственных изолятора. Все они находятся в городе Худжанде. Сообщается, что кадровые перестановки грядут и в других исправительных учреждениях Таджикистана.

Начальник тюрьмы, расположенной в поселке «Кирпичный» города Вахдата, Диловар Исмоилов отметил, что после бунта в худжандской колонии руководители исправительных учреждений стали более ответственно относится к своим служебным обязанностям, чтобы не допустить повторения беспорядков.

Бунт в худжандской колонии строгого режима №3/3 вспыхнул в ночь на 8 ноября 2018 года. Спустя две недели министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин впервые изложил в Брюсселе официальную версию таджикских властей о том, что произошло в Худжанде. По словам чиновника, при подавлении беспорядков был убит 21 бунтовщик, а в бунте участвовали в основном заключенные, которые отбывали наказание за терроризм, в том числе сторонники "Исламского государства", экстремистских групп "Ансоруллах", "Джундуллах" и "Исламского движения Узбекистана" (12 человек). Еще шестеро убитых были осуждены за убийство и контрабанду наркотиков.

​Через некоторое время после произошедшего были арестованы несколько сотрудников колонии, включая ее начальника Файзуллоджона Сафарова. Как стало известно в отношении бывшего руководителя колонии возбуждено уголовное дело – его подозревают в превышении полномочий и халатности.

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