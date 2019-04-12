Совет улемов Таджикистана: Уклонение от службы в армии считается тяжким грехом

CA-NEWS (TJ) - Совет улемов Исламского центра Таджикистана призывает граждан страны не уклонятся от воинской службы и исполнить свой священный долг – службу в армейских рядах, передает Авеста.



«Каждому, кто любит свою Родину, нужно быть преданным Родине, нации и культуре, так, как любовь к Родине, защита отечества, стабильности и безопасности, поклонение своей культуре и национальным ценностям является долгом каждого мусульманина, и как велит одно из учений религии, любовь к Родине является обязательным для каждого мусульманина: «Хуббул-л-ватани мин-л- имон», то есть любовь к Родине является одним из показателей имана (веры)», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета улемов.

Далее приводится один из хадисов Пророка, который гласит «Ангелы возносят в небеса три звука: звук писателя, пишущего на бумаге, звук работы женщин на ткацком станке и звук шагов защитников границы».

В другом своем хадисе, который приводит Совет улемов, Пророк мусульман говорит: «Есть два вида глаз, которые сохранены от пламени ада – глаз который проливает слезы от боязни Всевышнего и глаз, который не смыкается от любви к Родине».

«Сейчас в стране начался весенний призыв в ряды Вооруженных сил. Часть патриотической молодежи идет на службу с поднятой головой, чтобы исполнитель свой гражданский долг, но есть и молодые люди, которые уклоняются от исполнения священного долга, а некоторые родители способствуют им от уклонения от службы в рядах армии. В этой связи Пророк Всевышнего (с.а.с) велит: «Остерегайтесь от совершения семи грехов – игнорирование Всевышнего … и уклонения от службы в армии», – подчеркивается в обращении.

«То есть, уклонение от исполнения священного долга – защиты Родины является тяжким грехом, а те, кто способствуют его совершению, присоединяются к нему (греху)», – заявляет Совет улемов.