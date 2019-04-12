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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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После акций протестов премьер Узбекистана поручил снизить стоимость новостроек для малообеспеченных семей

CA-NEWS (UZ) -  В здании администрации Сергелийского района города Ташкента 11 апреля состоялась встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова с местными жителями. Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе беседы Абдулла Арипов выслушал узбекистанцев и поручил соответствующим ведомствам пересмотреть текущие цены на жилье и максимально снизить их.

В течение месяца специальная комиссия изучит все материалы, включая ценовую политику застройщика, и подготовит отчет.

На днях сообщалось о том, что 9 апреля около 60 жителей Сергелийского района города Ташкента пришли к зданию администрации президента Узбекистана, выражая недовольство повышением цен на жилье для малообеспеченных семей. Однако, по словам участников акции протеста, их обманным путем посадили в три автобуса, и увезли подальше от здания администрации главы государства.

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