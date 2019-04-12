Суммарная задолженность проблемных банков в Таджикистане перед физическими лицами превышает $140 млн

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане заново оценят стоимость имущества проблемных банков «Таджиксоджиротбанк» и «Агроинвестбанк», а также находящихся на стадии ликвидации «Таджпромбанка» и «Фононбанка», суммарная задолженность которых перед физическими лицами превышает около $140 млн (1,3 млрд. сомони), передает 11 апреля Asia-Plus.

Оценкой имущества банков занимается межведомственная комиссия.

Имущество после установления его стоимости будет выставлено на продажу, чтобы эти банки могли расплатиться со своими клиентами.

По словам клиентов, на объекты и имущество устанавливают высокие цены, за которые их никто не хочет покупать.

Вышеуказанные банки оказались в сложном финансовом положении еще в 2016 году. В начале 2017 года правительство решило поддержать два сравнительно крупных «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк», предоставив им финансовую поддержку. Лицензии же сравнительно мелких «Таджипромбанка» и «Фононбанка» были отозваны, и в марте 2017 года начался процесс их ликвидации.

В прошлом году руководство регулятора заявило о возможности отзыва лицензии «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», если финансовое положение этих кредитных организаций не улучшится до конца года.

Список активов «Таджиксодиротбанка» состоит из 52 объектов, «Агроинвестбанка» из более 730, «Таджпромбанка» - из 117, «Фононбанк» содержит 37 объектов.

Часть имущества, указанного в этих списках, удалось продать, и за счет вырученных денег расплатиться с некоторыми вкладчиками.