РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Суммарная задолженность проблемных банков в Таджикистане перед физическими лицами превышает $140 млн

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане заново оценят стоимость имущества проблемных банков «Таджиксоджиротбанк» и «Агроинвестбанк», а также находящихся на стадии ликвидации «Таджпромбанка» и «Фононбанка», суммарная задолженность которых перед физическими лицами превышает около $140 млн (1,3 млрд. сомони), передает 11 апреля Asia-Plus.

Оценкой имущества банков занимается межведомственная комиссия.

Имущество после установления его стоимости будет выставлено на продажу, чтобы эти банки могли расплатиться со своими клиентами.

По словам клиентов, на объекты и имущество устанавливают высокие цены, за которые их никто не хочет покупать.

Вышеуказанные банки оказались в сложном финансовом положении еще в 2016 году. В начале 2017 года правительство решило поддержать два сравнительно крупных «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк», предоставив им финансовую поддержку. Лицензии же сравнительно мелких «Таджипромбанка» и «Фононбанка» были отозваны, и в марте 2017 года начался процесс их ликвидации.

В прошлом году руководство регулятора заявило о возможности отзыва лицензии «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», если финансовое положение этих кредитных организаций не улучшится до конца года.

Список активов «Таджиксодиротбанка» состоит из 52 объектов, «Агроинвестбанка» из более 730, «Таджпромбанка» - из 117, «Фононбанк» содержит 37 объектов.

Часть имущества, указанного в этих списках, удалось продать, и за счет вырученных денег расплатиться с некоторыми вкладчиками.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дарига Назарбаева сделала заявление о предстоящих выборах президента Казахстана
  • В Ташкенте идёт строительство Центра исламской цивилизации
  • Спецслужбы Узбекистана предотвратили незаконный вывоз в Кыргызстан более $2 миллионов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×