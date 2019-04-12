В Монголии пройдет II конференция группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона

CA-NEWS (MNG) - Во время пребывания монгольской делегации в Катаре на 140-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), который проходил 6-10 апреля, вице-спикер парламента (ВГХ) Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан провел двусторонние встречи с президентом МПС Габриэлой Куэвас и заместителями глав парламентов некоторых государств (РФ, КНР, Лаоса, Германии, Белоруссии), в ходе которых сообщил о проведении в мае этого года в монгольской столице II конференции группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона МПС по вопросам Устойчивого развития, сообщает 11 апреля Монголия Сейчас.

Кроме того Л. Энх-Амгалан обсудил вопросы укрепления сотрудничества и обменялся мнениями по нынешнему состоянию двусторонних отношений и сотрудничества между парламентами. Участники встреч также обсудили значение развития многосторонних отношений или активного участия в деятельности международных организаций, расширения отношений путём создания постоянного механизма встреч.