В суде Алматы пояснили, за что уменьшили срок подросткам, изнасиловавшим девочку

CA-NEWS (KZ) - 11 апреля судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда вынесла решение по приговору в отношении трех подростков, которых обвиняют в групповом изнасиловании. Всем троим мальчикам уменьшили срок, передает Zakon.kz.

Вместо 8 лет лишения свободы им назначили по 3 года 3 месяца, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

У всех троих мальчиков не было ранее судимостей, и они получили положительные характеристики.

- Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам городского суда Алматы при вынесении решения руководствовалась статьей 55 часть 4, которая предусматривает уменьшение срока. Коллегия приняла во внимание факты: все осужденные – несовершеннолетние, не были ранее судимы, наличие положительных характеристик с места учебы, знакомых. В суде отметили, что проведенные экспертизы доказали вину осужденных. Были проведены две судебные экспертизы и одна экспертиза ДНК, они установили вину каждого: на одежде и нижнем белье девочки были найдены ДНК всех троих осужденных. С учетом всех факторов, общий срок каждому подростку был снижен с 8 лет до 3 лет 3 месяцев - пояснили в пресс-службе городского суда Алматы.

16 ноября 2018 года в специализированном межрайонном суде Алматы судьей К. Абдельдиновым был вынесен приговор в отношении несовершеннолетних подсудимых: В. М. и Л. В по 16 лет, Ш.Н.– 15 лет. Их осудили по статьям 120 ч. 4 (изнасилование малолетней), 121 ч. 4 (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) к восьми годам лишения свободы.

Однако признанная потерпевшей по делу девочка просит не наказывать подростков и отменить приговор.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Подростки праздновали день рождения, употребляли алкоголь. Позднее мать девочки заметила кровь на ее одежде и инициировала расследование. Сама девочка с первых же дней утверждала, что насилия не было.