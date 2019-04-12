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  12 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аккредитация зарубежных СМИ и наблюдателей на президентские выборы в Казахстане продлится до 3 июня

CA-NEWS (KZ) -  Центральная избирательная комиссия приняла постановление об организации деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Аккредитация наблюдателей заканчивается 3 июня, сообщает 12 апреля inbusiness.kz.

Наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при ЦИК по представлению министерства иностранных дел Казахстан. «Представитель иностранного средства массовой информации может осуществлять наблюдение за выборами при наличии удостоверения об аккредитации, выданного МИДом», – пояснила член Центризбиркома Зауреш Баймолдина.

Проведение аккредитации заканчивается в 18:00 по местному времени за пять дней до дня голосования, то есть 3 июня 2019 года.

В 2018 году в Конституционный закон о выборах была внесена новая норма о том, что наблюдателей иностранных государств и международных организаций вправе сопровождать переводчик.

9 апреля 2019 года Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в республике внеочередных президентских выборов, которые назначены на 9 июня 2019 года.

Выдвижение политическими партиями и общественными объединениями кандидатов в президенты продлится до 28 апреля.

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