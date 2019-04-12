За последние три года число женщин среди миротворцев ООН увеличилось всего на 1%

CA-NEWS (CA) - В числе военных миротворцев ООН женщины составляют менее пяти процентов. А между тем операции, в которых они участвуют, являются более успешными, в первую очередь, с точки зрения защиты гражданского населения. Как добиться увеличения доли женщин в миротворческих операциях ООН? Этот вопрос обсудили участники заседания Совета Безопасности ООН, говорится на официальном сайте организации.



Открытые прения Совбеза прошли под председательством федерального министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. С брифингом в Совете выступил Генеральный секретарь ООН. «Когда мы говорим об участии женщин в миротворчестве, то речь идет о нашей эффективности в выполнении порученного мандата», - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Глава ООН подчеркнул, что участие женщин в операциях ООН в качестве военнослужащих, полицейских и гражданских специалистов бросает вызов традиционным гендерным нормам, способствует установлению доверительных отношений между миротворцами и местным населением.

«Факты свидетельствуют о том, что большее число женщин-миротворцев способствует укреплению мер защиты, поскольку к женщинам больше доверия, в том числе со стороны местных женщин, пострадавших от гендерного насилия и сексуальных надругательств», - сказал Антониу Гутерриш.

Он вновь обратился к представителям государств с настоятельным призывом направлять больше женщин в миротворческие операции ООН.